Huren stijgen minder hard

Woningcorporaties mogen hun huren in 2020 met maximaal de inflatie (2,6%) verhogen. De Tweede Kamer heeft dat besloten.

Het maximum van 2,6% gaat over de gemiddelde stijging van de huursom. Het is exclusief huurharmonisatie en huurverhoging wegens woningverbetering. Verduurzaming valt ook onder woningverbetering.

Huurharmonisatie

Er is nog een mogelijkheid dat de maximale stijging van de huursom niet doorgaat. Als de Eerste Kamer niet vóór 1 april met het wetsvoorstel instemt, blijft de oude regeling van kracht. Dan wordt de maximale gemiddelde huurverhoging voor een woningcorporatie 3,6% (2,6% inflatie + 1 procentpunt). Die 3,6% is inclusief verhoging vanwege wisseling van huurder (huurharmonisatie) en huurverhoging wegens woningverbetering die al langer dan een jaar geleden is afgerond.

Het besluit van de Tweede Kamer komt voort uit het Sociaal Huurakkoord dat de Woonbond in 2018 sloot met corporatiekoepel Aedes. De uitvoering hiervan mislukte in eerste instantie.

Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt voor het bevriezen en verlagen van de huren in specificieke situaties. Die staan nader toegelicht op de website van de Woonbond.