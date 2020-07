Huurstijging niet bevroren

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wil de huren in de vrije huursector niet bevriezen. Ze belooft wel maatwerk voor huurders die door de coronacrisis in de problemen komen.

Betaalproblemen

Ollongren van Binnenlandse Zaken wil geen huurstop per 1 juli 2020. Volgens haar is het niet nodig om alle huren te bevriezen, omdat maar een kleine groep huurders door de coronacrisis in de problemen zou zijn geraakt.

De huurstop zou effect hebben op 3,3 miljoen huurders. Maar volgens Ollongren is de maatregel niet proportioneel, omdat betaalproblemen maar voor een heel klein deel van de huurders gelden. ‘Het lijkt om 0,5 tot 2% van alle huurders te gaan’, zegt Ollongren. Volgens de Woonbond zouden 800.000 huurders al klem zitten voordat de coronacrisis begon. De Eerste Kamer aanvaardde een motie van afkeuring tegen de minister.

Oplossing bij huurachterstand

Ollongren ziet alleen ‘generiek maatwerk’ als een oplossing. ‘Als huurders zich zorgen maken over huurachterstand, kunnen ze zich melden bij hun gemeente’, schrijft ze in een brief aan de Eerste Kamer. Ze vervolgt: ‘Indien in augustus blijkt dat het nodig is, zal ik daarbij onderzoeken welke rol de gemeentelijke loketten verder kunnen spelen, of ze daar voldoende toe in staat zijn en of extra ondersteuning nodig is bij het bieden van generiek maatwerk aan huurders in een vroeg stadium, bijvoorbeeld door bemiddeling met de verhuurder.’

De minister belooft wel in augustus te kijken of er aanvullende maatregelen nodig zijn om de positie van huurders te beschermen.