Alle aftrekposten naar beneden

Volgens het regeerakkoord kun je in 2020 hypotheekrente nog maar aftrekken tegen een maximaal tarief van 46%. In de jaren daarna wil het kabinet het aftrektarief verder afbouwen met drie procentpunt per jaar, totdat het basistarief van 36,93% is bereikt.

Vanaf 2020 wordt het maximale aftrektarief voor alle aftrekposten gelijk. Voor hypotheekrente en bijvoorbeeld giften, zorgkosten en de zelfstandigenaftrek voor ondernemers geldt dan hetzelfde aftrektarief. Bij een inkomen hoger dan €68.600 is de aftrek bij aftrekposten in 2020 beperkt tot 46%.

Het aftrektarief gaat de jaren erna nog verder omlaag naar uiteindelijk 36,93%. Heb je een lager inkomen dan €68.600, dan is je aftrektarief vanaf 2019 al het basistarief van 36,93%.

De ‘omkeerregel’ (bijvoorbeeld bij lijfrenten waarbij de inleg niet is belast en de uitkeringen wel) wordt uitgezonderd. Sparen voor pensioen blijft dus wel gunstig voor mensen met inkomen in het hoogste tarief van 49,5% (inkomen boven €68.600).

Hypotheekrenteaftrek in periode 2018-2023 Jaar Maximale aftrekpercentage

(bij inkomen hoger dan €68.600) 2018 49,5% 2019 49% 2020 46% 2021 43% 2022 40% 2023 37%

De opbrengst van de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek wil het kabinet volledig gebruiken om eigenwoningbezitters te compenseren voor de verlaging van de hypotheekrenteaftrek. Het eigenwoningforfait gaat namelijk vanaf 2020 omlaag met 0,15 procentpunt. Voor de meeste woningen geldt dan een bijtelling van 0,6% van de WOZ-waarde.

Voorbeeld:

Je inkomen is €85.000. Je woont in een huis met een WOZ-waarde van €600.000 en hebt een aflossingsvrije hypotheek van €500.000. Hierover betaal je jaarlijks €12.500 hypotheekrente. In 2017 bedragen de nettolasten voor de hypotheek €8590. In 2021 zijn de nettohypotheeklasten €8907 en in 2023 €9657. Steeds hoger dus.

