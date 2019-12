Incassobureaus aangepakt

De overheid gaat werk maken van het aanpakken van misstanden bij incasso’s. in de loop van 2019 komt er een meldpunt voor klachten over agressieve of malafide incassobureaus. Zowel schuldenaren als instanties of mensen die schuldenaren kunnen daar terecht. Ook komen er afspraken met schuldeisers over welke (betrouwbare) bureaus ze mogen inzetten.

De Consumentenbond stelt regelmatig de agressieve praktijken van incassobureaus aan de kaak. In Geldgids 1 2018 schreven wij uitgebreid over dubieuze acties van sommige incassobureaus. Sommige bureaus kopen vorderingen op en controleren niet of die wel terecht zijn. Ook blijven de bureaus soms dreigen, terwijl bepaalde kosten al een tijdje verjaard zijn.

Medio 2021 gaat er een incassoregister komen waar incassobureaus verplicht ingeschreven moeten zijn. Als bureau kom je daar bijvoorbeeld alleen in te staan als je zorgvuldige en begrijpelijke taal gebruikt. In Geldgids 1 2018 schreven wij dat sommige deurwaardersbrieven opzettelijk vol staan met onleesbare termen. Deze teksten komen vaak intimiderend over.

Lees het Geldgids-artikel (pdf, Geldgids-archief)