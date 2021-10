Voorlopig geen indexatie bij meeste pensioenfondsen

Dekkingsgraad

De dekkingsgraden van Nederlandse pensioenfondsen staan op de hoogste stand in 3 jaar tijd. Zo blijkt uit de cijfers van De Nederlandsche Bank. De dekkingsgraad is de graadmeter voor de actuele financiële positie van je pensioenfonds. Het percentage geeft de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen weer.

Koopkracht behouden

Pensioenfondsen proberen elk jaar het opgebouwde pensioen van deelnemers te verhogen op basis van de stijging van de prijzen. Dit noemen we indexatie. Met een dekkingsgraad van boven 105 tot 110% (verschilt per pensioenfonds) kan een pensioenfonds weer aan indexeren gaan denken. Het bestuur moet dan kiezen tussen het belang van de klanten die een hoger pensioen willen en de eigen financiële positie.

De meeste pensioenfondsen zijn nog erg terughoudend als het gaat om indexatie. Het ene jaar indexeren en het volgende jaar weer korten zorgt voor onrust. Bovendien houden de pensioenfondsen rekening met de kosten die ze moeten maken om het nieuwe pensioenstelsel uit te voeren. Hierover zijn in het Pensioenakkoord afspraken gemaakt.

Geen indexatie

De lange periode zonder indexatie betekent dat je pensioen minder waard is geworden. Veel pensioenen zijn sinds de kredietcrisis niet of nauwelijks meer geïndexeerd. Wat je kunt doen om je koopkracht voor later op peil te houden lees je in het artikel 'Pensioen aanvullen' (pdf).