ING-rekening stopgezet

Consumenten met een slapende ING-rekening hebben post gekregen dat hun rekening binnenkort wordt opgeheven. Ze moeten zelf in actie komen om hun tegoed terug te krijgen. Daarbij geeft ING onveilig advies voor het opsturen van een kopie van een legitimatiebewijs.

Voor wie?

ING heft vanaf 10 april de rekeningen op van klanten die de afgelopen 24 maanden hun ING-rekening niet hebben gebruikt. Dit gebeurt alleen bij klanten die volledig inactief zijn bij ING. Tot 10 april krijgen zij de tijd om hun saldo over te boeken naar een andere bank. Doen ze dat niet, dan kunnen ze het tegoed pas vanaf 10 april opvragen met een formulier (pdf).

Een woordvoerder van ING heeft ons bevestigd dat eerder toesturen van het formulier niet mogelijk is: ‘Het proces en de ondersteunende systemen maken het helaas op dit moment niet mogelijk verzoeken eerder af te handelen of op te sparen.’ Vergeet dus níet om de actie zelf in je agenda te zetten.

Onveilig advies

Het formulier moet je volgens de ING-site mailen naar de bank, samen met een kopie van een identiteitsbewijs. Dit laatste advies is zeer onveilig vanwege de kans op identiteitsfraude. Wij confronteerden ING hiermee.

Een woordvoerder gaf aan dat de klant de kopie ook per post mag sturen of een scan op een van de kantoren mag maken ‘als hij zich niet prettig hierbij voelt’. ING zal op zijn site meer nadruk daarop leggen en na ontvangst van de kopie controles uit te voeren om identiteitsfraude zo veel mogelijk te voorkomen.

Afschermen van gegevens

Maar ook bij het opsturen van een kopie van een identiteitsbewijs per post ligt het risico op identiteitsfraude op de loer. Het veiligst is daarom om bij een kantoor langs te gaan. Dat is helaas niet altijd mogelijk vanwege de sluiting van sommige kantoren.

Is opsturen de enige optie, maak dan in ieder geval het burgerservicenummer (BSN) op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar. ING heeft bevestigd dat dit is toegestaan. Schrijf verder op de kopie dat het om een ‘kopie voor alleen ING’ gaat en vermeld de datum van vandaag. De kopie kun je eventueel nog beveiligen met de KopieID-app van de overheid.

Onderzoek ING

Naar aanleiding van ons signaal gaat ING nu onderzoeken wat er mogelijk is om een kopie van een identiteitsbewijs voortaan veiliger te versturen. ING denkt daarbij aan het plaatsen van een watermerk over de foto.

Ook zal ING meer aandacht besteden aan het afschermen van het BSN. Wij houden een vinger aan de pols.

Meer informatie