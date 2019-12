Flink inkomen nodig voor huis

De gemiddelde prijs voor een woning per vierkante meter (m2) is gestegen naar €2600 euro voor bestaande bouw en naar €3000 euro per m2 voor nieuwbouw. In onderstaand overzicht heeft Hypotheekshop de leencapaciteit op inkomen (tweeverdieners, verdeling 60/40, rente 1,30%) vertaald in het aantal vierkante meters dat daarmee kan worden gekocht. Duidelijk wordt dat een modaal inkomen van een eenverdiener (€36.000 per jaar) niet meer volstaat voor de aanschaf van een gemiddelde eengezinswoning. Daarvoor is bijna een modaal huishoudinkomen nodig (circa €65.000 per jaar).

*Hypotheekrente 1,75% (zonder NHG).

Bron: Hypotheekshop