Jonge bestuurder moeilijk te verzekeren

Autoverzekeraars zien 17- tot 25-jarigen als een risicovolle doelgroep omdat ze vaker ongelukken veroorzaken. Word je wel door de verzekeraar geaccepteerd, dan krijg je tot je 25e vaak te maken met een fikse premietoeslag of een extra eigen risico.

Ongeveer een kwart van de verzekeraars accepteert wel 17-jarigen. In plaats van een verzekering op eigen naam kan een 17-jarige ook gebruikmaken van een ‘tweedegezinsautoregeling’ bij ABN Amro, ING of Nationale-Nederlanden. Voordeel is dat je meestal dezelfde no-claimkorting krijgt als bij de eerste auto. Lees meer over de tweedegezinsautoregeling.

