Jubelton vanaf 2017

Daarnaast vervalt de beperking dat de schenking door een ouder aan een kind moet worden gedaan. De voorwaarde dat de ontvanger van een schenking tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn, blijft bestaan.

Met het oog op de terugkeer van de jubelton is het soms slim nu al actie te ondernemen. Dat geldt met name voor degenen die vóór 2010 al gebruik hebben gemaakt van een verhoogde schenkingsvrijstelling tussen ouder en kind en sindsdien níet meer hebben geschonken (bijvoorbeeld met de tijdelijke vrijstelling van €100.000 die in 2013 en 2014 gold). In dat geval is het raadzaam nog dit jaar een vrijgestelde schenking te doen van maximaal €27.570. Dan kun je namelijk in 2017 of 2018 nogmaals een vrijgestelde schenking doen van €46.984. Maak je dit jaar geen gebruik van die mogelijkheid, dan mag je vanaf 2017 nog maar een eigenwoningvrijstelling benutten van maximaal €27.567 Dat staat allemaal duidelijk in de (ingewikkelde) nieuwe wettekst. Vermoedelijk is het een foutje van de wetgever, waarvan je nu nog van kunt profiteren.

Ook wie nog niet eerder een verhoogde schenking heeft gedaan en graag een ton wil schenken, kan beter nu al actie ondernemen. Iedereen die in 2016 (of 2015) voor het eerst gebruikmaakt van de verhoogde vrijstelling van maximaal €53.016, kan deze in 2017 of 2018 nog aanvullen. In 2017 kan dat met maximaal €46.984.

Wie in de periode 2010 tot en met 2014 al gebruik heeft gemaakt van een verhoogde vrijstelling tussen ouder en kind, valt buiten de boot. Meer schenken dan €5.304 (2016) kan niet, ook al was het geschonken bedrag destijds minder dan €100.000.