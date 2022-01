Jubelton verdwijnt in 2024

In porties schenken

Extra gunstig: de uitbetaling ervan mag worden uitgesmeerd over 3 jaar. Zo kunnen bijvoorbeeld ouders ook hun kind helpen als die pas in 2023, 2024 of 2025 een huis kan kopen.

Je schenkt het kind dit jaar €100 en hij doet vóór 1 maart 2023 aangifte schenkbelasting voor deze jubelton. Uiterlijk in 2024 moet het bedrag zijn overgemaakt en besteed aan de woning of de verbouwing ervan. Een deel is vrij te besteden.

Let op: het kind – of zijn partner – mag in het laatste jaar van uitbetalen de leeftijd van 40 jaar nog niet hebben bereikt.