Betalen voor sparen

Vanaf 1 juli 2020 brengt Triodos Bank kosten in rekening bij spaarders. Triodos-klanten gaan voor hun spaarrekening €2 per maand betalen. Vanaf een ton spaargeld krijgen ze te maken met een negatieve spaarrente van -0,5% op jaarbasis.

Negatieve spaarrente

Spaarders die voor de duurzame bank kiezen, doen dat vooral om ideële redenen en niet om de rente. Die is namelijk 0%. Nu zij ook kosten voor de kiezen krijgen, gaan zij in feite een negatieve spaarrente ontvangen. Voor jongeren tot 25 jaar maakt de bank een uitzondering; zij hoeven geen kosten te betalen.

Duurzaam alternatief

De nieuwe spaarkosten zijn te vermijden door de spaarrekening op te heffen en het saldo bijvoorbeeld over te boeken naar je betaalrekening bij Triodos Bank. Ook die rekening wordt per 1 juli overigens duurder. De Triodos Internet Betaalrekening kost maandelijks nu nog €3,50 per persoon. Dat bedrag stijgt naar €5 per maand. Een en-of-rekening gaat €8 kosten.

Overstappen naar ASN Bank

Wie zijn spaargeld duurzaam wil stallen, kan ook overwegen om zijn geld over te boeken naar ASN Bank. De rekening ASN Ideaalsparen is gratis en is te openen zonder een ASN-betaalrekening. ASN vergoedt (vooralsnog) een schamele rente van 0,01%.

