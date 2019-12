Laatste kans voor NHG

Consumenten die voor hun bestaande hypotheek nog een NHG-garantie willen, moeten snel handelen. Vanaf volgend jaar is Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor bestaande hypotheken alleen nog mogelijk als de woning niet meer waard is dan €310.000. Nu geldt die beperking nog niet.

NHG levert voordeel op als je nu een renteopslag op de hypotheekrente betaalt. Bij NHG krijg je een rentekorting. Voor NHG betaal je eenmalig een bedrag (in 2019: 0,9% over het totale hypotheekbedrag, in 2020: 0,7%), maar die investering verdien je doorgaans makkelijk terug. De gemaakte kosten voor NHG zijn aftrekbaar.

Om geen last te hebben van de grens van €310.000, moet de hypotheekovereenkomst nog in 2019 tot stand komen. Dat betekent dus dat je voor NHG snel in actie moet komen als je huis meer waard is dan €310.000.

Wel geldt nu de volgende beperking: de hypotheek inclusief oversluitkosten mag niet hoger zijn dan €290.000.

Bekijk andere wijzigingen rond NHG in 2020

Ga naar Geldgids.nu