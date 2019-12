Lage rente ‘een blijvertje’

Een belangrijke graadmeter voor deze rentes is de beleidsrente van de Europese Centrale Bank (ECB). Onlangs maakte voorzitter Draghi van de ECB bekend dat de beleidsrente dit jaar niet verhoogd zal worden. De aanhoudende lage ECB-rente moet de economische groei in de eurozone aanjagen.

De spaar- en hypotheekrentes zijn al geruime tijd zeer laag. De lage rente is een groot voordeel voor consumenten die (bijna) een hypotheek gaan afsluiten of een nieuwe hypotheekrente moeten kiezen. In Geldgids 3/2019 vertellen woningmarktexperts onder andere welke rentevaste periode momenteel hun voorkeur heeft.

Voor spaarders is het aanhouden van de lage rente juist een flinke domper. Sinds kort kun je via www.raisin.nl ook bij de Baltische spaarbanken Inbank en BlueOrange sparen. In Geldgids 3/2019 is te lezen of het veilig en rendabel is om bij die banken te sparen.

