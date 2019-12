Spaargeld minder zwaar belast

Spaargeld lager belast in 2018

Het belastingtarief voor kleine vermogens van maximaal €75.000 (voor partners het dubbele) daalt in 2018 van 0,86% naar ongeveer 0,60%.

Dat komt omdat de fiscus volgend jaar uitgaat van een lagere opbrengst bij spaargeld dan voorheen. Uitgangspunt is namelijk niet langer de gemiddelde spaarrente over de afgelopen vijf jaar, maar die over de periode juli 2016 tot juli 2017. Mensen met vermogen doen ook aan beleggen, volgens de fiscus. Zij kunnen in totaal een rendement van 2% per jaar halen, waarover zij 30% belasting moeten betalen. Dat is 0,6% per jaar.

Vrijstelling vermogensbelasting

De vrijstelling voor de vermogensbelasting gaat in 2018 omhoog van €25.000 naar €30.000 per persoon. Daardoor stijgt vanaf 2018 de grens voor het laagste vermogenstarief van €100.000 naar €105.000.

Over het vermogen tussen €105.000 en €1 miljoen wordt in 2018 een heffing van 1,30% geheven. Dat was dit jaar 1,38%.

Vermogensbelasting

2017 2018 Vrijstelling €25.000 €30.000 Fictief rendement 2,87% 2% Belasting (30%) 0,86% 0,6%

Bedrag vermogensbelasting (voorbeelden)

2017 2018 Single, €60.000 €301 €180 Koppel, €60.000 €86 €0 Single, €120.000 €921 €645 Koppel,€120.000 €671 €360

