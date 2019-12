Hypotheek lang vastzetten populair

In september 2018 heeft de hypotheekrente het laagste niveau ooit bereikt: gemiddeld minder dan 2,5% voor 10 jaar vast. Steeds meer mensen kiezen ervoor om de rente 20 of 30 jaar vast te zetten. De gemiddelde duur van de vastgezette rente is opgelopen tot 16,4 jaar, aldus De Hypotheekshop. De rente lang vastzetten zorgt voor stabiele woonlasten, maar het heeft ook nadelen.

Wie ondertussen de hypotheek aflost, betaalt de hogere rente voor het af te lossen deel eigenlijk voor niets. Voorbeeld: je hebt een aflossingsvrije hypotheek van €150.000 en zet deze voor 30 jaar vast tegen 3,3% per jaar. Na 10 jaar is hiervan €50.000 afgelost als je ieder jaar €5000 aflost. Het was voordeliger geweest om de hypotheek te splitsen in een deel van €50.000 voor 10 jaar vast (2,2%) en de rest voor 30 jaar vast. Dat had een rentevoordeel opgeleverd van ongeveer €3000, niet rekening houdend met eventuele hypotheekrenteaftrek. Je hebt geen €5500 rentevoordeel, omdat je geleidelijk aan aflost.



Wie na verloop van tijd de woning verkoopt en goedkoper gaat wonen, lost vaak ook een extra deel van de hypotheek af. Over die aflossing heb je dan eigenlijk ook te veel rente betaald.



