Verlaag autoleasekosten

Loopt dit jaar het contract voor je leaseauto af, overweeg dan het te verlengen. Er is namelijk een grote kans dat de leasekosten dan dalen. Deze bespaartip is interessant voor zowel zakelijke leaserijders als gebruikers van private lease.

Besparing

De besparing hangt af van het aantal maanden waarmee je het contract verlengt en de leasekosten. Bij verlenging spreid je de leasekosten over een langere periode. De maandkosten dalen dan.

Afschrijvingskosten

Daarnaast is het vaak gunstig dat je langer in dezelfde auto rijdt. De leasekosten bestaan namelijk voor een groot deel uit afschrijvingskosten. De afschrijving is de compensatie die de maatschappij rekent voor de waardedaling van de auto. Als een auto ouder is, zijn de afschrijvingskosten vaak lager.

Nieuwe berekening

Als je een leasecontract verlengt, rekent de leasemaatschappij het nieuwe leasebedrag uit. De leeftijd van de auto aan het einde van het verlengde leasecontract mag maximaal 60 maanden zijn.

Toestemming nodig

Voor het verlengen van een leasecontract heb je wel toestemming van de leasemaatschappij nodig. Lease je een auto via je werkgever, dan moet je werkgever ook zijn akkoord geven. Dat is meestal geen probleem, omdat verlenging van het leasecontract vaak ook voordelig is voor de werkgever.

