Nabestaandenpensioen valt tegen

4 op de 10 mensen overschatten het nabestaandenpensioen dat zij via hun werk opbouwen. Zij denken dat de partner 70% van het laatstverdiende salaris krijgt als zij overlijden, blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken. In werkelijkheid is het nabestaandenpensioen een stuk lager.

1 op de 8 mensen hebben een realistischer beeld van het nabestaandenpensioen. Zij denken dat de uitkering ongeveer 50% van het laatstverdiende salaris is. Verder weet 29% niet of de werkgever een nabestaandenpensioen heeft. De meeste hebben dat wel, maar in sommige gevallen moet je je daar explicitiet voor aanmelden. Dat is het geval als je samenwoont en niet getrouwd of registreerde partners bent. Maar liefst 33% van de samenwoners heeft dat niet gedaan, omdat zij dachten dat dit niet nodig was.

Het onderzoek was uitgevoerd onder ruim 1000 Nederlanders. Wijzer in geldzaken is een overheidsplatform waarin ruim 40 organisaties zijn vertegenwoordigd. De Consumentenbond is 1 van die organisaties.

Wil je weten wat je zelf kunt verwachten? Ga naar de tool van Wijzer in geldzaken.