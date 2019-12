Nationale Ontwoekerdag

Nog in het bezit van een woekerpolis? Kom dan op 7 maart naar de Nationale Ontwoekerdag in Utrecht. Dan krijg je gratis advies over de polis en over de mogelijkheden om extra compensatie te krijgen. Meld je aan. Bekijk hieronder een ontwoekervoorbeeld om een beeld te krijgen van hoeveel een goede compensatie kan opleveren. In actie komen loont.