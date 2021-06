Negatieve rente op beleggingsrekening

Vanaf 1 juli rekenen veel banken en brokers negatieve rente over een niet-belegd tegoed op een beleggingsrekening. Dus ook over uitgekeerd dividend en couponrente dat op een beleggingsrekening staat. Door slim te schuiven voorkom je rentekosten.

0,5% negatieve rente

Veel banken rekenen sinds 1 juli 2021 een negatieve rente over een banktegoed van meer dan €100.000. Komt je saldo boven dat drempelbedrag, dan betaal je 0,5% negatieve rente.

Veel consumenten weten alleen niet dat de negatieve rente ook voor beleggingsrekeningen geldt. Bovendien rekenen ook brokers soms negatieve rente. Een broker is een bedrijf dat transacties voor beleggers uitvoert.

Berekeningswijze

Het verschilt per bank en broker of je rente over het volledige niet-belegde tegoed betaalt of alleen over het saldo boven een drempelbedrag.

Zo telt ABN Amro de tegoeden op de beleggings-, betaal- en spaarrekeningen bij elkaar op. Over het saldo dat boven het drempelbedrag van €150.000 komt, betaal je 0,5% rente. Internetbroker DeGiro rekent over een tegoed boven de €2500 een negatieve rente van 0,5% als je een rekening in euro’s hebt.

Sommige banken geven wel een compensatie voor de negatieve rente als je bij hen spaart en tegelijkertijd (veel) belegt.

Slim schuiven

Negatieve rente is te voorkomen door het niet-belegde tegoed op bijvoorbeeld een internetspaarrekening te zetten. Aanbieders als LeasePlan Bank, NIBC Direct en verzekeraar Centraal Beheer rekenen nog geen negatieve rente.

