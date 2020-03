Makkelijker ex uitkopen

NHG als vangnet bij scheiden

NHG zorgt voor een vangnet als je door scheiding, werkloosheid, overlijden of arbeidsongeschiktheid je hypotheeklasten niet meer kunt betalen en je woning moet verkopen. Maar vaak wil een van de partners liever in het gezamenlijke huis blijven wonen en zijn ex uitkopen. Deze ex heeft recht op de helft van de overwaarde van de woning. Maar meestal kan de andere partner dat bedrag niet op tafel leggen.

Kijken naar hypotheeklasten

Door strenge leeneisen en hoge huizenprijzen kan de partner het benodigde bedrag niet bijlenen via de hypotheek. Terwijl hij of zij makkelijk de hogere leenlasten kan dragen. NHG heeft daar nu een oplossing voor bedacht. Bij een nieuwe hypotheek voert NHG niet meer de normale acceptatietoets uit. In plaats daarvan gebruikt zij de beheertoets. NHG kijkt of de blijvende partner de hogere hypotheeklasten kan dragen. Als de bank dit goed kan onderbouwen, mag zij dan de aanvullende lening voor het uitkopen van de ex optellen bij de hypotheek.

