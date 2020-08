Noodhulp van de bank

Je bankpas meenemen op een buitenlandse reis is handig. Maar bij verlies of diefstal van je bankpas heb je wel een probleem als je geen cash meer op zak hebt. Sommige banken sturen dan gratis noodgeld naar je vakantiebestemming. Biedt je bank die service niet, dan zijn er andere manieren om aan geld te komen.

Van ING tot Rabobank

Klanten van ING en Volksbank (ASN Bank, RegioBank en SNS) krijgen bij verlies of diefstal van hun pas gratis tot €1000 (voor ING-klanten €2000) toegestuurd. Meestal kunnen ze dat geld ophalen bij een kantoor van Western Union of GWK.

Bij ABN Amro kun je maximaal €1000 noodgeld krijgen via haar Stand-By Service. Vanaf 1 oktober krijgen alle ABN Amro-klanten hetzelfde betaalpakket (BasisPakket Betalen). Iedereen die de Stand-By Service wil, betaalt hiervoor €1,50 per maand. Bij Rabobank zijn de kosten en de hoogte van het noodgeld afhankelijk van het gekozen betaalpakket.

Alternatieven voor noodgeld

Heb je een rekening bij een andere bank of zit noodgeld niet in je pakket? Dan zijn er ook andere manieren om aan geld te komen. Bijvoorbeeld via je creditcard of reisverzekering. Je kunt ook aan familie vragen of ze geld via bijvoorbeeld Western Union kunnen overmaken.