NS schaft voordeel avondspits af

Er zijn momenteel 700.000 houders van voordeelurenabonnement van de NS. Dat abonnement wordt al 8 jaar niet meer verkocht. Zij krijgen 40% korting op reizen tijdens daluren en in de avondspits. De korting voor de avondspits verdwijnt in 2021.

Ouderen met zo’n abonnement kunnen kiezen voor een bijabonnement in de vorm van 7 Keuzedagen. In het nieuwe abonnementenaanbod van NS zal deze mogelijkheid worden afgeschaft. Keuzedagen blijven wel bestaan voor de huidige groep klanten die hier gebruik van maakt. Daarbij geldt dat alleen in de daluren vrij kan worden gereisd.

Voor nieuwe klanten boven de 65 jaar introduceert NS eind 2020 Flexdagen. Flexdagen werken anders dan keuzedagen. De reiziger koopt voor €39 drie vrije reisdagen, waarin buiten de spits gereisd kan worden. Hij hoeft dan geen ander abonnement aan te schaffen. Minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga van Infrastructuur en Waterstaat heeft hierover Kamervragen beantwoordt.