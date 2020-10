Omscholing bij reorganisatie

Belastingvrije vergoeding

Als een werknemer scholing volgt via de werkgever, is de vergoeding hiervoor vaak onbelast. Het kabinet wil vanaf 2021 ook vergoedingen voor ex-werknemers vrijstellen van inkomstenbelasting. Zo kunnen werkgevers een opleidingsbudget meegeven aan personeel dat via een sociaal plan ontslagen wordt.

Daarnaast blijft er voor werkgevers de mogelijkheid om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding.

Scholingsbudget meenemen

Een andere vernieuwing volgend jaar is dat werknemers hun ongebruikte scholingsbudget kunnen meenemen als zij uit dienst treden. Veel cao’s kennen scholingsbudgetten die werknemers naar eigen inzicht kunnen besteden. Volg je geen scholing, dan vloeit het budget nu bij je vertrek terug naar de werkgever.

De Belastingdienst zal blijven beoordelen of sprake is van een opleiding die wordt gevolgd met het oog op het verwerven van inkomen uit werk. Dat is vergelijkbaar met de criteria voor de aftrek van scholingskosten.