Online bieden op Funda

Sinds kort bieden 40 NVM-makelaars via huizensite Funda de mogelijkheid om online te bieden op een woning. Bezoekers van de site herkennen die huizen aan de banner ‘online bieden’.

Na een bezichtiging kunnen geïnteresseerden op Funda een bod met ontbindende voorwaarden tot de aangegeven eindtijd uitbrengen. Anderen kunnen de biedingen volgen. Het systeem zou het biedproces bij populaire woningen inzichtelijker maken.

Pas als de woning is gegund door de verkoper en een overeenkomst is getekend, komt er een koop tot stand. Dat hoeft niet per se te zijn met degene die het hoogste bod doet. Komt er een bod vlak voor de eindtijd binnen, dan kan deze ineens verlengd worden.

