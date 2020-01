Discriminatie bij webaankoop

Webwinkels in de EU mogen sinds 3 december 2018 buitenlandse klanten niet meer weren of ongevraagd naar bijvoorbeeld een Nederlandse website leiden. Maar daar hebben sommige winkeliers en bedrijven lak aan. Dat blijkt uit klachten die bij het Europees Consumenten Center binnenkomen.

Vrij online winkelen

Consumenten moeten overal in de EU vrij online kunnen winkelen en profiteren van het beste prijsaanbod. Een Franse webwinkel bijvoorbeeld mag een Nederlandse site met andere prijzen hebben. Of alleen leveren in bepaalde landen. Maar: het moet wel mogelijk zijn om vanuit Nederland een artikel op de Franse website te bestellen.

Geoblocking verboden

Volgens het Europees Consumenten Center (ECC) verwijzen Europese webwinkels consumenten nog altijd automatisch door naar lokale websites met hogere prijzen. Ook weigeren ze soms om producten te verkopen aan buitenlandse consumenten. Daarnaast is betalen vanuit het buitenland soms onmogelijk door nationale betalingssystemen. Deze vormen van geoblocking zijn verboden.

Gratis hulp

ECC helpt consumenten gratis als zij op geoblocking stuiten. Het centrum heeft een speciaal meldpunt voor klachten

