Opvangregeling verzekeraars in gevaar

De opvangregeling voor levensverzekeraars dreigt geschrapt te worden. Dat is het gevolg van een wetsvoorstel dat door het kabinet naar de Raad van State is gestuurd. De Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars wordt naar verwachting dit voorjaar in de Tweede Kamer behandeld.