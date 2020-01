Minister grijpt in bij overlijdenspolis

In Geldgids 7/2019 schreven wij dat het nieuwe beleid zou worden overgelaten aan de verzekeraars zelf, maar minister Hoekstra (Financiën) grijpt nu in.



Verhoogde premie

Ex-kankerpatiënten kunnen vanwege hun ziekteverleden vaak geen overlijdensrisico (orv) afsluiten of alleen tegen een verhoogde premie. De minister laat nu in de wet vastleggen dat je na een aantal kankervrije jaren de ziekte niet meer aan de verzekeraar hoeft te melden. Dat zal doorgaans na 10 jaar zijn. Voor mensen die minderjarig waren op het moment van de ziekte is dat 5 jaar. Voor bepaalde vormen van kanker zal ook een kortere periode dan 10 jaar gelden.

Andere verzekeringen

De nieuwe regels worden waarschijnlijk medio 2020 van kracht. De minister gaat kijken of die ook voor arbeidsongeschiktheids- en uitvaartverzekeringen kunnen gaan gelden.