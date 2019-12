Lagere eigen bijdrage voor ouderenzorg

Mensen die zorg via de gemeente of in een zorginstelling krijgen, gaan hier straks minder voor betalen. De eigen bijdrage voor Wlz-zorg gaat al per 1 januari 2018 omlaag. Er is sprake van Wlz-zorg als iemand bijvoorbeeld 24 uur per dag zorg in een instelling of thuis nodig heeft.

Per 2019 gaat bij de berekening van de eigen bijdrage voor Wlz-zorg het vermogen minder zwaar meetellen: het belastbare box 3-vermogen wordt dan niet meer verdrievoudigd, maar verdubbeld. Wel gaan nieuwe cliënten die naar een instelling of accommodatie verhuizen eerder een hoge eigen bijdrage voor de Wlz betalen, namelijk na 4 in plaats van 6 maanden.

Per 1 januari 2019 volgt de verlaging van de eigen bijdrage voor Wmo-zorg. Voor zorg via de gemeente, bijvoorbeeld in de vorm van dagbesteding of huishoudelijke hulp, betaalt iedereen dan alleen nog een vast abonnementstarief van €17,50 per vier weken. De eigen bijdrage is dan niet meer afhankelijk van het gebruik, inkomen, vermogen en de huishoudsamenstelling.

Ter vergelijking: de eigen bijdrage voor Wmo-zorg is nu soms honderden euro’s per 4 weken.

Wie al een eigen bijdrage betaalt voor Wlz-zorg, betaalt geen eigen bijdrage meer voor Wmo-zorg. Dat is nu ook al het geval.

