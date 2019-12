Over de Geldgids

Ieder jaar verandert er ontzettend veel op financieel gebied. Maar banken, verzekeraars, tussenpersonen en andere financieel dienstverleners hebben commerciële belangen, waardoor hun informatie niet altijd objectief is. De Geldgids van de Consumentenbond biedt daarom betrouwbare en onafhankelijke informatie die de consument scherp houdt en helpt om de juiste keuzes te maken. Elk nummer staat vol met praktische (bespaar)tips en tests op het gebied van onder meer sparen, beleggen, pensioenen, eerder stoppen met werken, belastingen, hypotheken, schenken en nalaten. De Geldgids verschijnt 8 keer per jaar, waarbij de lezer in januari de handige Belastinggids krijgt en het hele jaar door vragen kan stellen aan onze belastingexpert.

De redactie



Reinout van der Heijden (hoofdredacteur)









Wilma Nijdam (eindredacteur)





Kim Kuiper (redactie-assistente)

Contact

Vraag, klacht of opmerking?

Stuur een e-mail naar geldgids@consumentenbond.nl om in contact te komen met de redactie van de Geldgids.

Postadres

Consumentenbond

Postbus 1000

2521 BA Den Haag

Bezoekadres

Enthovenplein 1

2521 DA Den Haag

(070) 445 45 45

