Geen belasting voor jonge huizenkopers

Vanaf 2021 hoeven jongeren van 18 tot en met 34 jaar geen overdrachtsbelasting te betalen bij de aankoop van een eigen woning. Verder stijgt de overdrachtsbelasting naar 8% voor iedereen die een huis koopt dat niet als eigen woning bedoeld is.

3 tarieven voor overdrachtsbelasting

In 2021 komen er 3 tarieven voor de overdrachtsbelasting: 0% (eigen woning voor 18-34 jarigen), 2% (alle andere kopers van een eigen woning) en 8% (kopers van woningen die niet in box 1 vallen).

Het tarief van 0% geldt voor jongvolwassen die nog geen 35 jaar zijn. Het lage tarief geldt maar 1 keer, dus niet als je vóór je 35e voor een 2e keer een eigen woning koopt. Er is een uitzondering gemaakt voor doorstromers die vóór 2021 een eigen woning hebben gekocht. Zij mogen vanaf volgend jaar 1 keer gebruikmaken van het 0%-tarief voor jonge huizenkopers. Op dat moment mogen zij nog niet de leeftijd van 35 jaar hebben bereikt.

Samen een huis kopen

Als partners vanaf 2021 een eigen woning kopen en 1 van hen is 35 jaar of ouder, dan geldt voor de oudere partner het 0%-tarief niet. Voor de jongere partner geldt die wel. De partners krijgen dan voor de gezamenlijke aankoop van een woning van €300.000 voor de helft van het aankoopbedrag geen vrijstelling. Zij betalen dan 2% overdrachtsbelasting over €150.000.