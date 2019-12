Hoge overwaarde eigen woning belast

Vanaf 2019 wordt het belastingvoordeel voor mensen zonder of met een kleine hypotheek in 30 jaar in gelijke stappen afgebouwd tot 0. Wat dit precies betekent voor mensen met een kleine ‘Wet Hillen’-schuld is nog niet bekend.

In het regeerakkoord van Rutte III wordt een nieuwe belastingmaatregel aangekondigd: een box 1- heffing op de overwaarde van de eigen woning. Tenminste, als het eigenwoningforfait hoger is dan de betaalde rente en erfpachtcanon samen. Dat komt vaak voor bij woningeigenaren die minder dan 30% van de WOZ-waarde lenen.

Het regeerakkoord vermeldt nog niet of de maatregel mensen met een kleine schuld al direct in 2019 zal raken, en of zij dan evenveel moeten inleveren als mensen zónder een hypotheekschuld.

Discutabel punt

In het regeerakkoord staat dat de aftrekpost wegens geen of een geringe eigenwoningschuld in 20 gelijke jaarlijkse stappen wordt afgeschaft, maar uit het eindverslag van informateur Zalm blijkt dat de voorzitters van de fracties dat later mondeling nog hebben opgerekt naar 30 jaar. Dat geeft aan dat er ook tussen de fracties veel over te doen was.

Wij ontvingen signalen van leden die zich gefopt voelen door de overheid. Die stelde eerst een fiscale beloning in het vooruitzicht voor aflossing en draait het voordeel nu terug, terwijl je niet meer terug kunt naar je oude belastingvoordeel.

Berekening aftrekpost Wet Hillen bij kleine schuld

De vormgeving van de overgangswetgeving is nog niet bekend. De precieze invulling van de wetswijziging is met name van belang voor mensen met een geringe schuld. Voor mensen zonder een schuld wordt het belastingvoordeel door de Wet Hillen namelijk hoe dan ook in gelijke stappen over 30 jaar afgebouwd.

Rekenvoorbeeld

We gaan uit van:

een WOZ-waarde van €400.000

een schuld van €60.000

2% rente.

De belasting voor de eigen woning wordt momenteel dan zo berekend bij een kleine eigenwoningschuld:

Aftrekbare rente - €1200 Belasting over de eigen woning

(eigenwoningforfait) + €3000 Aftrekpost vanwege een kleine schuld - €1800 Belasting 0

Gelijkmatige beperking, aftopping of afbouw van onderaf

Het ligt op het eerste gezicht het meest voor de hand dat in het bovenstaande voorbeeld de aftrekpost vanwege een kleine schuld in 2019 met €60 afneemt. Dat is 1/ 30 -ste van €1800. In dat geval treft de afbouw mensen met een kleine schuld minder hard dan mensen zonder schuld. In dit voorbeeld lijkt iemand zonder schuld er op het eerste gezicht namelijk jaarlijks €100 op achteruit te gaan.

De overheid kan ook een hardere keuze maken. Zo kan de aftrekpost vanwege geen of een geringe eigenwoningschuld, ongeacht de huidige hoogte, in 2019 met 1/ 30 -ste van het eigenwoningforfait worden verminderd; in 2020 met 2/ 30 -ste, enzovoort. Dan gaan de meeste mensen met een kleine schuld (zoals in het voorbeeld) er voorlopig evenveel op achteruit als mensen zonder schuld. In het voorbeeld gaat het dan om €100 in 2019.

De belofte in het akkoord kan ook worden bereikt via een andere weg voor mensen met een kleine schuld. Dit gebeurt als het kabinet het maximum van de aftrekpost vanwege een kleine schuld in 2019 aftopt op maximaal 29/ 30 -ste van het eigenwoningforfait: in het voorbeeld €2900.

In 2020 is het dan maximaal 28/ 30 -ste, enzovoort. In dat geval treft de verandering meeste mensen met een kleine schuld in 2019 nog niet, omdat hun aftrekpost nog (ruim) onder de €2900 ligt. In het voorbeeld zou je dan pas vele jaren later hinder ondervinden van de afbouw van de Wet Hillen.

Anticiperen op meevaller vanaf 2020

Wij verwachten bovendien dat de wetgever er in 2019 al rekening mee zal houden dat het eigenwoningforfait 20% omlaag gaat in 2020. De belasting over de eigen woning daalt namelijk van 0,75% naar 0,6%. Het is een beetje onhandig dat deze wijziging een jaar later ingaat dan de afbouw van de Wet Hillen.

In het voorbeeld wordt het eigenwoningforfait dan €2400, er voor het gemak van uitgaande dat de WOZ-waarde de komende jaren ongewijzigd blijft. Het af te bouwen voordeel van de Wet Hillen is dan dus ook nog maar maximaal €2400.

Het ligt daarom voor de hand dat de belastingwet daar in 2019 op anticipeert door alvast uit te gaan van een afbouw op basis van die waarde. Er wordt in het regeerakkoord namelijk gesproken van een afbouw in gelijke stappen. In het voorbeeld hierboven gaat het dan om €40 (1/ 30 -ste van €1200) in plaats van €60. En om een afbouw met €80 per jaar (1/ 30 -ste van €2400) in plaats van de hierboven genoemde €100.

