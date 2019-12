Minder partneralimentatie vanaf 2020

De duur van de partneralimentatie is per 2020 verlaagd. Het recht op alimentatie wordt de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Daarop zijn 2 wettelijke uitzonderingen: langdurige huwelijken en huwelijken met jonge kinderen.

Bij huwelijken langer dan 15 jaar, waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaar lager is dan de AOW-leeftijd, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal 10 jaar. Alimentatiegerechtigden van 50 jaar en ouder die langer dan 15 jaar zijn getrouwd, hebben recht op 10 jaar alimentatie. Deze extra maatregel vervalt na 7 jaren. Bij huwelijken met kinderen, die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal 12 jaar.

Er is geen overgangsrecht. Deze wet geldt alleen voor nieuwe situaties; dat houdt in dat de wet alleen van toepassing is indien het verzoekschrift op of na 1 januari 2020 is ingediend.

