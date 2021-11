Pensioen beter regelen

Afwachtende houding

Het verantwoordelijkheidsgevoel dat mensen ervaren als het neerkomt op hun eigen pensioen is in 10 jaar tijd flink gedaald. Gaf in 2011 een ruime meerderheid (54%) van de beroepsbevolking nog aan vooral zelf verantwoordelijk te zijn voor voldoende pensioen, in 2021 is dat nog maar 1 op de 3 (34%). Bijna een derde vindt dat de verantwoordelijkheid hiervoor vooral bij anderen ligt, zoals het pensioenfonds, de verzekeraar of de overheid. Dat blijkt uit een enquête door Wijzer in Geldzaken, een voorlichtingsbureau van de overheid.

Toch doorwerken

Daar staat tegenover dat een derde van de ondervraagden van plan is langer door te werken om een goed pensioen te krijgen. Nog eens 10% van de ondervraagden geeft aan nu al langer door te werken.

Gewekte verwachtingen

Politieke partijen hebben bijgedragen aan dit soort verwachtingen, onder andere door massale steun in de verkiezingsprogramma’s om de AOW te verhogen. Oppositiepartij PvdA wil pensioenfondsen de mogelijkheid geven al vanaf 2022 te gaan indexeren, een jaar eerder dan op grond van het pensioenakkoord mogelijk is. Eerder spraken andere partijen (50Plus, GroenLinks, SP, PVV en Forum voor Democratie) zich al uit voor ruimhartigere indexatie van pensioenen.