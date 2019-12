Meer zekerheid bij toegezegd pensioen

De Tweede Kamer heeft medio maart een motie aangenomen die het kabinet verplicht om binnen een halfjaar pensioendeelnemers meer rechtszekerheid te geven, desnoods met een wetswijziging.

Deelnemers kunnen nu geen rechten ontlenen aan de pensioenoverzichten en jaarafschriften van een pensioenfonds. Onlangs kregen 700 gepensioneerden van pensioenfonds ABP te horen dat ze duizenden euro’s moesten terugbetalen. Zij hadden meer ontvangen dan waar zij gezien het inkomen van hun partner recht op hadden. De Sociale Verzekeringsbank had gegevens niet tijdig aan ABP doorgegeven.

Het ABP heeft een eigenaardige pensioenuitkering, omdat het ouderdomspensioen lager kan worden als een gepensioneerde gaat samenwonen. Afgezien daarvan is het vreemd dat pensioen blijkbaar teruggevorderd kan worden, hoewel het schriftelijk is toegezegd. Daardoor kunnen pensioenfondsen zich later beroepen op fouten en geld terugvorderen.

Het is maar de vraag of de motie iets oplevert. ‘Dit vergt een grondige analyse van diverse juridische en uitvoeringstechnische aspecten en dat kost tijd’, reageert minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zijn uitgangspunt daarbij is: ‘Een deelnemer ontleent zijn aanspraak op pensioen of recht op een pensioenuitkering niet aan informatie, maar uitsluitend aan het pensioenreglement.’

