Phishingmails lijken steeds echter

Criminelen kunnen voor een habbekrats kant-en-klare neppagina’s van bijvoorbeeld banken kopen. De NOS vond onlangs op een Russisch hackforum verkoper ‘Boris’, die nagemaakte bankpagina’s verkocht voor een paar 100 euro per stuk. In de geleverde bankpagina door Boris zat ook ondersteuning om internetgebruikers op te lichten.

Dat phishing meer een gevaar wordt, blijkt ook uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De schade door fraude met internetbankieren is in de eerste helft van 2018 meer dan verdubbeld ten opzichte van de tweede helft van 2017, namelijk van €679.000 naar €1,56 miljoen. Daarvan is 85% het gevolg van phishing.

Hengelen naar toegangscodes voor internetbankieren gebeurt tegenwoordig niet alleen via e-mails, maar ook via sociale media en de telefoon (WhatsApp).

Herken phishing