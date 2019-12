Pin niet langs Duitse snelweg

Een Geldgids-lezeres nam begin juli bij een automaat van Serways €100 op. Vervolgens werd er maar liefst €106,50 afgeschreven van haar bankrekening. ‘We kregen op het scherm te zien dat de opnamekosten €6,50 waren. Maar dit ging heel sneaky. De melding kwam pas nadat we het gewenste opnamebedrag hadden aangegeven en de pincode hadden ingevoerd. We waren eigenlijk al de betaling aan het afronden. Omdat we al per ongeluk op ‘akkoord’ hadden gedrukt, konden we de transactie niet meer terugdraaien.

De Duitse zusterorganisatie van de Consumentenbond constateerde in 2016 dat consumenten bij steeds meer geldautomaten in Duitsland kosten moeten betalen voor een geldopname. Lees het artikel (in het Duits) van Stiftung Warentest.

