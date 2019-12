Geldgids 3 - 2019

Dokken voor gasafsluiting

Consumenten die nu al investeren in een ‘gasvrij’ huis, betalen honderden euro’s voor het verwijderen van de gasaansluiting.

Bekijk hoeveel de verschillende netbeheerders rekenen voor het afsluiten en verwijderen van de gasmeter en -leidingen (pdf)

Mysteryshoppen apk

Pas op voor autogarages die onnodige reparaties aansmeren.

Bekijk de video van onze garagebezoeken

Geldgids 4 - 2019

Betalen buiten de eurozone

Tegenwoordig ligt zo’n beetje de hele wereld aan je voeten, ook online. Hoe betaal je op reis of bij een buitenlandse webwinkel tegen zo laag mogelijke kosten?

Bekijk het kostenoverzicht van verschillende debetkaarten (pdf)

Kassa voor schuldopkopers

Bedrijven verkopen schulden van klanten soms door aan schuldopkopers. Leanne Dekker (fictieve naam) werd flink gedupeerd door deze schuldenhandel. Zo zette incassobureau Alektum haar flink onder druk om verjaarde kosten te betalen.

Na publicatie in de Geldgids (pdf) stapte Dekker met hulp van advocaat Klokkers naar de rechter, omdat Alektum bleef volharden in fout gedrag. Dekker won die rechtszaak grotendeels.

Bekijk de video die wij over deze zaak maakten, inclusief handige tips voor niet-juristen

Zoektocht naar rekening voor stichting of vve

De kosten voor een zakelijke betaalrekening zijn voor kleinverbruikers vaak erg hoog, vooral voor verenigingen en stichtingen.

Bekijk welke banken een rekening hebben voor kleine vve’s en zzp’ers en wat de kosten zijn (pdf)

Geldgids 5 - 2019

Met een persoonlijk memorandum beschikken je nabestaanden over alle gegevens die ze nodig hebben na je overlijden. Het document invullen is voor iedereen, maar vooral voor alleenstaanden aan te bevelen.

Gebruik gratis het persoonlijk memorandum (pdf) uit het boek ‘Testament & overlijden’.

Geldgids 6 - 2019

Vergeten pensioenen

Bij veel pensioenfondsen moet je je binnen een bepaalde tijd aanmelden voor premievrije voortzetting van de opbouw van pensioen bij arbeidsongeschiktheid.

Bekijk de termijnen voor een aantal pensioenfondsen (pdf)

Reizen met de auto

In veel Europese landen kun je parkeergeld betalen via een app, maar niet iedere app is in elk land te gebruiken.

Bekijk welke parkeerapps er zijn en welke waar werken (pdf)

Ga terug naar Geldgids.nu