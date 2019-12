Belasting in 2018 omlaag voor hoogste inkomens

Per 1 januari 2018 verlaagt het kabinet het belastingtarief in de vierde schijf van 52% naar 51,95%.

Dit tarief gaat gelden voor inkomens vanaf €68.500. Deze inkomensgrens is €1500 hoger dan in 2017. De tarieven in de tweede en derde schijf stijgen van 40,80% naar 40,85%.

De algemene heffingskorting wordt iets aangepast, waardoor bijvoorbeeld iemand met een inkomen van €70.000 ongeveer €50 minder belasting betaalt.

Belasting en premies volksverzekeringen voor de groep jonger dan de AOW-leeftijd (2018)

Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning Totaal tarief van meer dan…

(€) maar niet meer dan (€) 0 20.142 36,55% 20.142 33.994 40,85% 33.994 68.507 40,85% 68.507 - 51,95%

Belasting en premies volksverzekeringen voor de groep jonger dan de AOW-leeftijd (2017)

Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning Totaal tarief van meer dan… (€) maar niet meer dan (€) 0 19.982 36,55% 19.982 33.791 40,80% 33.791 67.072 40,80% 67.072 - 52,00%

Belasting en premies volksverzekeringen voor de groep met de AOW-leeftijd of ouder, geboren vanaf 1 januari 1946 (2018)

Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning Totaal tarief van meer dan… (€) maar niet meer dan (€) 0 20.142 18,65% 20.142 33.994 22,95% 33.994 68.507 40,85% 68.507 - 51,95%

Belasting en premies volksverzekeringen voor de groep met de AOW-leeftijd of ouder, geboren vanaf 1 januari 1946 (2017)

Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning Totaal tarief van meer dan… (€) maar niet meer dan (€) 0 19.982 18,65% 19.982 33.791 22,90% 33.791 67.072 40,80% 67.072 - 52,00%

