Zorg wordt weer duurder

De premie voor de basiszorgverzekering stijgt volgend jaar met 5,6%, waardoor de gemiddelde premie uitkomt op €1362 per jaar.

In 2 jaar tijd is de stijging 13,6%. Volgens de Miljoenennota zou het eigen risico omhoog gaan van €385 naar €400, maar de aanstaande coalitie heeft aangegeven dat dit niet het geval is: het eigen risico blijft €385. De zorgtoeslag voor huishoudens met een laag inkomen wordt wel extra verhoogd naar €1197 voor een alleenstaande en €2237 voor partners.

Zelfstandigen, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden gaan een hogere bijdrage zorgpremie betalen. De bijdrage stijgt van 5,4% tot 5,65% van het brutojaarinkomen. Iemand met een inkomen van €40.000 gaat daardoor jaarlijks maximaal €100 meer premie zvw betalen.

Naar Geldgids.nu