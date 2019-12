Belastinginspecteur raakt uit beeld

In 2018 is maar 74% van de bezwaren over de inkomensheffing binnen de wettelijke termijn van 6 weken afgehandeld. De norm die de Belastingdienst zichzelf stelt, is 90 tot 95% afhandelen binnen die termijn.

Het probleem is een tekort aan geschoold personeel. Bij de recente reorganisatie zijn veel ervaren krachten bij de Belastingdienst ontslagen of met vervroegd pensioen gestuurd. Een van de maatregelen om de efficiency te verhogen, is het rechtstreekse contact tussen burger en inspecteur beperken. De Nationale ombudsman bevestigt deze trend, maar trekt (nog) niet aan de bel. ‘Wij monitoren de bereikbaarheid van de Belastingdienst wel continu’, aldus een woordvoerder.

De bereikbaarheid van de BelastingTelefoon is dit jaar ook sterk verslechterd, naar 53% volgens de laatste gegevens. In 20117 lag dat percentage nog op 73.

Wie ermee geconfronteerd wordt dat de Belastingdienst te laat op een bezwaar regeert, kan de dienst in gebreke stellen. De fiscus moet dan binnen 2 weken alsnog een beslissing nemen of anders desgevraagd een dwangsom betalen.

