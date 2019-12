Declareer kosten ziekenvervoer

Kankerpatiënten en andere patiënten kunnen hun reiskosten declareren bij hun zorgverzekeraar. De regeling ziekenvervoer zorgt ervoor dat zij reiskosten naar het ziekenhuis of een andere zorginstelling vergoed krijgen via de basispolis. In totaal vroegen ongeveer 90.000 patiënten hun reiskosten over 2017 terug. De onderzoekscijfers van Zorginstituut Verzekeraars gelden voor 2017, omdat dit het meest actuele jaar is waarover cijfers bekend zijn.

Volgens het onderzoek van Zorginstituut maakten rolstoelgebruikers in 2017 het meest gebruik van de regeling ziekenvervoer, gevolgd door kankerpatiënten. In totaal werd gemiddeld ongeveer €1206 gedeclareerd. Tegelijkertijd maakten 24.500 van de 60.000 kankerpatiënten die in 2017 meer dan 10 keer voor radiotherapie of chemotherapie naar het ziekenhuis moesten, geen gebruik van de regeling ziekenvervoer.

Het Zorginstituut wijst erop dat de laatste jaren de regeling ziekenvervoer verruimd is voor kankerpatiënten. Sinds 2018 krijgen zij ook het vervoer voor immuuntherapie vergoed en sinds 2019 de vervoerskosten voor consulten, (na)controles en (bloed)onderzoek.