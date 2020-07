Uitvoering vouchers schiet tekort

Recht op geld

Ook als je een voucher hebt geaccepteerd, heb je nog steeds het recht om je geld terug te vragen. De ACM constateerde na klachten over Corendon en TUI dat zij hun klanten niet goed informeren over dat recht. De toezichthouder benadrukt verder dat de restwaarde van een gebruikte voucher nooit mag vervallen. Gebruikt de klant zijn voucher niet, dan moet de aanbieder de waarde of het restbedrag uiterlijk aan het einde van de SGR-garantieperiode van 1 jaar op eigen initiatief uitkeren.

Slechte communicatie

Volgens een recent persbericht van de ACM hebben Corendon en TUI hun communicatie en voorwaarden inmiddels verbeterd. Maar een TUI-gedupeerde liet ons weten dat hij 2 dagen na het persbericht van de ACM een verwarrende mail van TUI kreeg. Hierin staat: ‘Heeft u na een jaar geen geschikte vakantie gevonden in ons aanbod, dan kunt u de voucher inwisselen voor contanten’. Terwijl de ACM in zijn persbericht heeft benadrukt dat de reisorganisatie na 1 jaar het geld actief moet uitkeren, dus níet op verzoek van de klant.

In de voorwaarden van TUI staat wel weer dat TUI de volledige (rest) waarde uiterlijk 1 jaar na de uitgiftedatum van de voucher terugbetaalt. En dat TUI het rekeningnummer pro-actief zal opvragen. Kortom: de communicatie van TUI blijft verwarring zaaien.

