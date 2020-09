Vrijstelling vermogen hoger

Het verhogen van de vrijstelling voor vermogen naar €50.000 betekent dat het belasten van werkelijk behaalde rendementen nog jaren wordt uitgesteld. De Belastingdienst is niet in staat om daar uitvoering aan te geven.

Hoeveel betaal je in 2021?

Heb je een bescheiden vermogen, dan betaal je vanaf 2021 minder vermogensheffing. Het omslagpunt ligt ongeveer bij €136.000 (voor partners het dubbele). Dat wil zeggen dat iedereen met maximaal €136.000 aan belastbaar box 3-vermogen in 2021 minder vermogensheffing betaalt dan in 2020.

Heb je meer dan €136.000 belastbaar vermogen, dan ga je in 2021 juist meer betalen. Dat komt onder andere doordat het belastingtarief stijgt van 30% naar 31%. En doordat het fictieve rendement voor beleggingen is verhoogd van 5,3% naar 5,7% per jaar.

Onjuiste berekening van ministerie

In een toelichting op het Belastingplan 2021 schrijft het ministerie van Financiën dat het omslagpunt ligt bij €220.000 (voor partners €440.000). Dat wil zeggen dat iedereen met minder dan €220.000 vermogen er volgend jaar op vooruitgaat door de aangepaste vermogensheffing. Daarbij vergelijkt het ministerie de tarieven van 2021 niet met die van 2020, maar met die van 2021 als het oude beleid zou worden voortgezet. De berekening van het ministerie is overigens onjuist: het omslagpunt zou in dat geval volgens onze berekening liggen bij €257.000.