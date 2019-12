Rente over erfbelasting vervalt

Na de aangifte erfbelasting heeft de Belastingdienst maximaal 13 weken de tijd om een aanslag op te leggen. Over die periode plus 6 weken vanaf de datum van de aanslag heft zij 4% rente op jaarbasis. Doordat er vertragingen zijn bij de invoering van een nieuw automatiseringssysteem voor de erfbelasting, duurt het momenteel langer dan normaal voordat de fiscus de aanslag oplegt. De rente loopt dan dus nog meer op.

Staatssecretaris Snel heeft nu beloofd dat de Belastingdienst geen rente zal heffen over aanslagen die te laat worden opgelegd door de automatiseringsproblemen. Dit betekent dat over aangiften die betrekking hebben op een overlijden vanaf 1 januari 2017 geen belastingrente wordt gerekend. Rente die al in rekening is gebracht, wordt terugbetaald. De regeling geldt zo lang als nodig is.

De belastingrente die de fiscus rekent, ligt overigens onder vuur. Onlangs heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om de huidige regeling te onderzoeken. Uit het artikel 'De laatste puzzel' (pdf, alleen voor Geldgids-abonnees) bleek al dat de belastingrente een melkkoe is voor de Belastingdienst. Snel gaat onder meer onderzoeken of er een oplossing te vinden is voor de situatie dat je bij een tijdige aangifte erfbelasting toch belastingrente moet betalen. Ook wordt de hoogte van de rente onder de loep genomen.

