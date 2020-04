‘Rente bij rood staan moet omlaag’

Veel ondernemers komen door de coronacrisis rood te staan op hun zakelijke rekeningen. Banken rekenen hier gemiddeld 10% rente voor. ‘Deze kosten staan niet meer in verhouding tot de crisis waar we ons in bevinden’, zegt MKB-voorman Jacco Vonhof op NPO Radio 1. Vonhof vindt dat de rente omlaag moet.