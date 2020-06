Rijbewijs langer geldig

Alle EU-rijbewijzen die in de periode vanaf 1 februari tot en met 31 augustus 2020 (zijn) verlopen, blijven 7 maanden langer geldig. Dat staat in een Europese verordening. Mogelijk wordt de periode van 7 maanden opnieuw verlengd voor bestuurders die medisch gekeurd moeten worden. De doorlooptijd bij keuringen is bij het CBR namelijk nog altijd te lang.

Coulance door corona

Door het coronavirus kunnen sommige mensen niet voldoen aan de eisen voor het verlengen van een rijbewijs. Eerder was in ons land al besloten dat bestuurders met een verlopen rijbewijs mochten blijven rijden tot 1 juni 2020. Maar niet iedereen profiteerde van die versoepeling. Was het verlopen rijbewijs minder lang geldig dan 5 jaar, dan kon je geen gebruik maken van de coulanceregeling.

Sinds 1 juni geldt dat onderscheid niet meer. Ook als je rijbewijs korter geldig is dan 5 jaar, wordt die automatisch verlengd. Het gaat om alle NL- en Europese rijbewijzen. De teller van de 7 maanden begint te lopen vanaf de verloopdatum. Word je in die periode op de weg in een EU-land aangehouden, dan krijg je voor een ‘verlopen rijbewijs’ geen boete.

Let op: het rijbewijs kun je in de verlengingsperiode niet meer gebruiken als identificatiemiddel, behalve bij zorgafname.

Wachttijd bij medische keuring

Momenteel zijn medische keuringen voor het rijbewijs weer toegestaan. De vraag is alleen of de 7 maanden verlenging van een rijbewijs genoeg is voor bestuurders die een keuring moeten ondergaan. De wachttijd bij het CBR voor medische keuringen is nog altijd lang.

Het advies van de overheid is daarom nog steeds om al 3 tot 4 maanden voor de verloopdatum van het rijbewijs de verlenging in gang te zetten. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekijkt momenteel onder meer met het CBR of een verdere verlenging van de Europese verordening mogelijk is.

