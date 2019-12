Salarissen stijgen in 2019

Vrijwel alle werknemers zien in 2019 hun salaris stijgen dankzij een verlaging van de tarieven inkomstenbelasting. De stijging wordt deels tenietgedaan door een verhoging van de pensioenpremies. Daar hebben vooral ambtenaren last van. Een overzicht van de gevolgen voor diverse groepen.

In 2019 zien veel werknemers de pensioenpremie stijgen. Vooral ambtenaren profiteren daardoor minder dan anderen van de lagere belastingtarieven. Een ambtenaar met modaal inkomen gaat maandelijks €8 meer pensioenpremie betalen en iemand met 2 keer modaal €25 per maand meer. Desondanks gaat het netto-inkomen voor beide inkomensgroepen met €45 per maand omhoog. Dat blijkt uit berekeningen van salarisverwerker ADP.

Ook andere werknemers hebben last van hogere pensioenpremies, met name in de sectoren zorg & welzijn en transport. Ondanks de premiestijging lopen werknemers en gepensioneerden de komende 1 tot 2 jaar risico dat hun pensioenen verlaagd worden. De lage rente is in beide gevallen de oorzaak.

Gepensioneerden die niet in Nederland wonen, krijgen in 2019 netto minder uitgekeerd. Dat komt volgens ADP door het feit dat er vanaf 2019 geen rekening meer gehouden wordt met het belastingdeel van de heffingskortingen. Dat scheelt €114 per maand op een maandelijks pensioen van €1500. Later krijgt de gepensioneerde dit geld alsnog, via de voorlopige teruggave.

Ga naar Geldgids.nu