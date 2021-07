Jubelton op de schop

Einde aan schenkingsvrijstelling

De eenmalig hoge schenkingsvrijstelling heet ook wel de jubelton, omdat de ontvanger ruim een ton belastingvrij kan krijgen. De schenking is bedoeld voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning. De ontvanger betaalt geen schenkbelasting over de vrijstelling. In 2021 is die maximaal €105.302.

Stijging huizenprijzen

De ontvanger moet tussen 18 en 40 jaar zijn, of een partner hebben in die leeftijd. De regeling was bedoeld om woningbezit onder jongeren te stimuleren. Maar in de praktijk zorgt die voor een ongewenste stijging van de huizenprijzen. Met de schenking van bijvoorbeeld ouders kan een volwassen kind fors hoger bieden op de huizenmarkt.

Verkiezingsprogramma’s

Er gaan steeds meer stemmen op om de jubelton af te schaffen. Bij D66, GroenLinks, PvdA en SP staat de afschaffing van de vrijstelling in het verkiezingsprogramma. Ook De Nederlandsche Bank pleit voor het afschaffen van de jubelton in een recent rapport. De DNB-onderzoekers vinden afschaffing van de schenkingsvrijstelling een stap in de goede richting om de woningmarkt toegankelijker te maken.

Snel handelen

Ben je van plan om geld te schenken voor een woning? Maak het dan snel in orde. Vrijstellingen worden in de regel per direct afgeschaft, zonder overgangsregeling. De ontvanger hoeft op het moment van de schenking nog geen eigen woning te hebben.

Een schenking in 2021 moet je uiterlijk in 2023 gebruiken voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning.

