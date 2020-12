Geld geven bij bijstand

Als grootouders een kleinkind een bedrag schenken of nalaten, hoeft dat geen nadelige gevolgen te hebben voor de bijstandsuitkering van een ouder. Een rechter heeft dat bepaald. Voorwaarde is wel dat de gift of erfenis op een speciale rekening komt te staan.

Rekening met BEM-clausule

Voor ouders is het onaantrekkelijk om geld te schenken of na te laten aan een zoon of dochter met een bijstandsuitkering. Je kind moet dat geld dan eerst ‘opeten’, voordat hij (weer) een uitkering krijgt.

Geef je geld aan een kleinkind, dan hebben de ouders geen last van een korting op een bijstandsuitkering. Van belang is dan het geld apart weg wordt weggezet op een spaar- of beleggingsrekening met een BEM-clausule. Deze rekening moet op naam van het kind staan.

BEM staat voor ‘Belegging Erfenis en andere gelden Minderjarigen’. Bij een BEM-clausule mogen het kind en een uitkeringsinstantie niet aan het geld komen. Ouders kunnen het geld alleen opnemen met toestemming van een kantonrechter.

Vrijgesteld bedrag voor bijstand

Volgens een rechterlijke uitspraak zou via de BEM-clausule een bedrag tot €30.000 buiten schot blijven voor de bijstand. Grootouders kunnen ieder minderjarig kleinkind zo’n bedrag schenken of nalaten. Een handvol banken in Nederland biedt rekeningen met een BEM-clausule aan.