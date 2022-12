Schenken voor eigen woning

In de Geldgids van december (Rubriek Tipgeld, pdf alleen voor leden) staat dat bij het gespreid schenken van een jubelton dit jaar minimaal €5678 of €2275 geschonken moet worden, namelijk de vrijstelling plus €1. De Belastingdienst heeft nu laten weten dat een schenking van €1 in 2022 toch voldoende is om van de mogelijkheid van gespreide schenking voor de eigen woning gebruik te maken.

€1 in 2022

Dit kan handig zijn voor ouders die hun kind het maximale bedrag van €106.671 willen schenken voor de eigen woning, maar pas in 2023 over het geld beschikken. Het kind kan toch het hele bedrag krijgen, als hij in 2022 een bedrag van €1 ontvangt. Hij moet dan voor 1 maart 2023 aangifte schenkbelasting doen. Over het restant dat hij volgend jaar ontvangt, doet hij aangifte voor 1 maart 2024.

Spreiden is gunstig

Als de ouders kiezen voor het spreiden van de schenkingen, dan kunnen zij in totaal meer schenken. Volgend jaar geldt immers de resterende vrijstelling van €106.670 (= €106.671 min €1) plus de normale vrijstelling voor 2023 van €6035 (of €2418 voor anderen zoals grootouders). De maximale vrijgestelde schenking gaat dan volgend jaar naar €112.705 voor ouders (of €109.088 voor anderen).

Het is logisch. De gespreide schenking wordt gezien als een schenking die gedaan is in 2022, maar dan gespreid over 2 jaar. De normale vrijstelling voor 2023 blijft daardoor van kracht.

Vrij besteedbaar

Bij een schenking voor de eigen woning is een deel vrij besteedbaar, dus dat mag ook aan een auto worden uitgegeven. Deze bepaling geldt alleen als de ouders het bedrag schenken.

Als de schenking over 2 jaar wordt gespreid, heeft dat invloed op het vrij besteedbare bedrag. In 2022 is dat €26.771. Vrij besteedbaar is het bedrag dat geschonken is in 2022, plus de vrijstelling van €6035 in 2023. Wie in 2022 meer dan €1 als schenking ontvangt, heeft dus meer vrij te besteden. Dat kan oplopen tot €32.806.